Topmodel Irina Shayk baart opzien met ‘stringlaarzen’: ‘lelijkste schoenen ooit’, maar ook smullen

Shayk draagt op de kiekjes de ‘ugly shoe to end all ugly shoes’, kopt Vogue. Oftewel: we hoeven nooit meer te twisten over de vraag welke schoenen het allerlelijkst zijn. Het zijn de lange zwarte gevaartes die Shayk draagt op de foto’s waarmee ze sinds woensdag ruim 267.000 likes heeft verzameld.

Ook bij modesite InStyle moesten ze twee keer kijken. Shayk kwam de afgelopen maanden vaker in het nieuws met opvallende kledingkeuzes, zoals met haar doorzichtige jurk en het topje dat uit twee leren banden bestond bij het filmfestival van Cannes. Maar dit is haar meest ‘chaotische’ look tot nu toe, schrijft de site. Al is het maar omdat de foto’s zijn gemaakt op een tennisbaan en deze schoenen daar ontzettend onpraktisch zijn.

Volledig scherm Irina Shayk kleedt zich vaker opvallend, zoals bij het filmfestival van Cannes. © NLBeeld

Stringschoen

‘Is het een panty?’ schrijft Vogue. ‘Een laars? Is het een string die is bedoeld om de bloedsomloop bij de grote teen af te knellen?’ Dat laatste grapje is niet zo vergezocht als het lijkt. De schoenen doen immers sterk denken aan de zogenoemde ‘stringlaarzen’ van het Italiaanse luxemerk Miu Miu. De bovenkant daarvan oogt als een normale laars, de onderkant ziet eruit als een string. De veter zit nu niet tussen de billen, maar tussen de tenen.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De schoenen van Shayk zijn nog iets extremer: ze gaan tot aan de dijen in plaats van de knieën en ogen bij het voetgedeelte een tikje oncomfortabel. Bewegen is waarschijnlijk wel makkelijker, want Shayks exemplaren zijn niet van leder.

Afstotelijk én aantrekkelijk

Haar opvallende outfit - afgemaakt met knalgele hotpants, minirok en truitje - past volgens de sites precies bij Shayk. Ze doet de laatste tijd regelmatig aan ‘nonsenskleden’ voor haar 22,6 miljoen Instagram-volgers, aldus Vogue. Het model gooit kledingstukken bij elkaar op een manier die afstoot en aantrekt tegelijkertijd, het resultaat noemt het blad een ‘afrodisiacum’ voor de geest, oftewel iets wat het brein flink stimuleert.

Het topmodel bedenkt het niet allemaal zelf, stelt Vogue. Stylist Natasha Colvin zou Shayk gebruiken als proefkonijn voor haar ‘krankzinnige’ mode-experimenten. Die zijn soms ook subtieler. Denk aan die keer dat Shayk opvallend simpele platte schoentjes droeg onder een klassieke jurk van ontwerper Yohji Yamamoto bij het Met Gala. Of die keer dat ze voetbalschoenen met een jurkje combineerde in Cannes, waarna ze vaker met de stappers werd gespot.

Volledig scherm Irina Shayk bij het Met Gala (links) en in Cannes. © NLBeeld

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: