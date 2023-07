Topmodel Lara Stone moeder geworden van zoontje: ‘Heel enge dagen op intensive care’

‘Baby Bob is vorige week geboren en heeft een paar hele enge dagen op de intensive care doorgebracht’ schrijft Stone bij een foto van het ventje met een slangetje bij zijn gezicht op een ziekenhuisbedje. ‘We zijn zo blij dat hij nu thuis bij ons is, en iedereen houdt zoveel van hem.’

Het is het tweede kindje voor het model, dat opgroeide in Mierlo en de dochter is van Nederlandse moeder en een Britse vader. Met de Britse komiek David Walliams kreeg ze in 2013 een zoontje. Het stel ging twee jaar later uit elkaar. In 2021 trouwde ze met vastgoedontwikkelaar David Grievson.