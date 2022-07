Topondernemer Negin Mirsalehi twijfelt of ze miljoenenimperium doorgeeft aan zoon

Topondernemer Negin Mirsalehi (33), met 7,1 miljoen Instagram-volgers een van de grootste influencers van Nederland, ziet haar nu nog ongeboren zoontje in de toekomst niet per se haar succesvolle cosmetica-imperium overnemen. De hoogzwangere Negin twijfelt of ze haar spruit met die ‘enorme verantwoordelijkheid’ wil opzadelen.

Dat zegt ze vandaag in de Arabische versie van modeblad Harper’s Bazaar, waarvan ze deze maand de cover siert. De kleine van Negin is nog niet eens geboren, of het magazine vraagt al of ze in hem haar opvolger ziet bij het familiebedrijf. Mirsalehi timmert sinds 2013 aan de weg met haar cosmeticamerk Gisou, waarin honing is verwerkt uit de tuinen van haar familie in Iran die al zes generaties bijen houdt.

,,Ik wil hem geen kant op duwen’’, reageert Negin. ,,Ik wil dat hij zijn eigen pad vindt. Natuurlijk zou het mooi zijn als hij naar de bijentuin gaat en veel tijd met familie doorbrengt, zoals we deden toen ik opgroeide. Maar het familiebedrijf erven? Dat is iets heel groots en een enorme verantwoordelijkheid, ik weet niet zeker of ik hem die wil bezorgen.’’

Voorlopig moet het jongetje nog ter wereld komen en dat kan elk moment gebeuren. Negin en haar verloofde Maurits Stibbe, met wie ze al zestien jaar samen is, kunnen niet wachten. Ze probeerden anderhalf jaar in verwachting te raken, aanvankelijk tot hun grote verdriet zonder succes. Hoewel ze haar volgers ongetwijfeld meteen op de hoogste stelt als ze bevalt, is het nog onzeker of ze het ventje ook laat zien.

Dat kan ze pas inschatten als hij er is, dan zegt ze haar ‘instinct’ te volgen. Van zichzelf toont ze ondertussen veel; deze week deelde ze nog een foto van een zwangerschapsshoot waarop ze vrijwel naakt te zien is, die in korte tijd bijna 285.000 likes verzamelde.



Miljoenenbedrijf

Negin en Maurits, ook zakelijk haar partner, zijn al jaren succesvol als ondernemers. Ze begonnen ooit met zijn tweeën en een stagiair, maar hadden vijf jaar geleden al dertien mensen in dienst. Negin werkte als influencer samen met grote merken als Cartier en zette alleen al dankzij zulke samenwerkingen zo’n 2 miljoen dollar (bijna 1,7 miljoen euro) om in 2017, schreef WWD.

Ze had toen nog miljoenen volgers minder dan nu, maar vroeg in die tijd al 15.000 à 20.000 dollar (12.000 à 17.000 euro) per gesponsorde post op Instagram, meldde de site. Een jaar later prijkte ze op de 30 under 30-lijst van zakenblad Forbes met de meest veelbelovende jonge ondernemers.

Daar komt het grote succes van haar eigen beautymerk Gisou nog bovenop. Daarmee verkoopt ze luxe haarproducten voor enkele tientallen dollars per stuk. Een investeringsfonds pompte in 2020 meerdere miljoenen in de organisatie, waarmee Mirsalehi in de periode 2020-2023 zo’n 100 miljoen dollar hoopt om te zetten.

