Topprestatie voor Annemarie en Kelly laat niets aan het toeval over

foto's De brief voor de Koning wordt Net­flix-se­rie en dit zijn de eerste beelden

15:45 Het populaire jeugdboek De brief voor de Koning wordt een internationale Netflix-serie met als titel The Letter For The King. De nieuwe reeks is gebaseerd op het boek van Tonke Dragt. De internationale cast kent ook enkele Nederlandse namen, zo zullen Gijs Blom en Yorick van Wageningen hun opwachting te maken. Dit zijn de eerste foto’s van de nieuwe serie.