Torenhoge kijkcijfers voor verrassende keuze songfestivallied Waylon

Bijna 1,8 miljoen kijkers waren er gisteravond getuige van dat Waylon het nummer Outlaw in 'em koos als songfestivalliedje in De Wereld Draait Door . Het zijn torenhoge kijkcijfers voor het NPO1-programma van Matthijs van Nieuwkerk. Dat gisteravond alleen het Achtuurjournaal in de kijkcijferlijst voor zich moest dulden.

Het zou wel liedje 5 (Thanks But No Thanks) worden en anders liedje 3 (The world can wait). Zo was de algehele houding van songfestivalminnend Nederland en de diverse popkenners danwel popjournalisten. Waylon had echter een heel ander idee. Hij wil winnen op het Songfestival en koos daarom voor countryrocknummer Outlaw in 'em.

,,Je moet kleur bekennen en opvallen. Wat je ziet is datgene dat opvalt, ver komt. Met dit liedje kunnen we eerste of laatste worden, maar dan kun je in ieder geval zeggen dat je bent opgevallen. We moesten komen met iets wat nog nooit gedaan is, en dat is zo. We schrijven historie", motiveerde hij zijn keuze in De Wereld Draait Door.



Mede dankzij de ontknoping van de keuze voor het songfestivalliedje stijgen de kijkcijfers van De Wereld Draait Door naar grote hoogte. Al blijft het record in handen van de uitzending na de verkiezing van Donald Trump. Toen keken bijna 2 miljoen kijkers naar het VARA-programma.

