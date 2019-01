Toto en Lauryn Hill bij de eerste namen op NSJ 2019

De top van de hedendaagse jazz is ruimschoots aanwezig: Kamasi Washington, Danilo Perez, Avishai Cohen, Chris Potter Quintet, Joshua Redman - Still Dreaming, Bobo Stenson Trio, Bob Reynolds Group, Ambrose Akinmusire Origami Harvest en opkomende talenten zoals Christian Sands Trio en Shai Maestro. In de categorie hedendaags zijn Chance The Rapper, zangeres Janelle Monáe en Rag'n'Bone Man de belangrijkste namen.

Naast alle bekendheden is er ruimte voor opkomende acts als H.E.R., Jacob Banks, The Internet, Lawrence en trap-house-jazzartiest Masego. Verder zijn ook Jonathan Jeremiah, The War and Treaty, MY BABY, ZAZ, The California Honeydrops, Marc Broussard en Young Gun Silver Fox vastgelegd.

De komende maanden worden nog meer namen bekend.