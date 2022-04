Toto stopt met sponsoring van Vandaag Inside, Derksen raakt ook radioshows kwijt

Ook kansspelbedrijf Toto stopt per direct de ‘jarenlange samenwerking’ met tv-programma Vandaag Inside vanwege de uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag van voetbalanalist Johan Derksen. De presentator zei dinsdag in Vandaag Inside dat hij ergens begin jaren zeventig een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd - een dag later zwakte hij dat verhaal weer af.

Toto, een van de grootste sponsors van het programma, gaat ook niet meer adverteren in de reclameblokken rond Vandaag Inside. In een statement laat het kansspelbedrijf weten ‘nadrukkelijk afstand’ te nemen van de uitspraken van Derksen, ‘die voor slachtoffers van seksueel geweld uiterst kwetsend en neerbuigend zijn en waarin op geen enkele manier blijk wordt gegeven van empathie en mededogen.’ Toto, dat nog niet precies kon zeggen hoe lang de jarenlange samenwerking was, zegt ook dat nu een grens bereikt is. Derksen deed al eerder onwelgevallige uitspraken in het Talpa-programma, maar nu is wat een woordvoerder betreft ‘een nieuw dieptepunt’ bereikt.

Het kansspelbedrijf zegt dat er geen aanleiding is voor een vergelijkbare beslissing over andere samenwerkingen met Talpa. Toto wilde niet ingaan op details over de sponsorafspraken, zoals het sponsorbedrag. Wel zei Toto het besluit al aan Talpa te hebben doorgegeven. Het kansspelbedrijf kon nog niet zeggen wat voor commentaar Talpa had op de beslissing.

Eerder vandaag maakte e-bikespecialist Stella Fietsen al bekend vanwege die uitspraken de sponsoring van tv-programma Vandaag Inside per direct stop te zetten. ‘Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen’, laat het bedrijf weten. Talpa Network, verantwoordelijk voor het programma, was vandaag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

‘Excuses komen te laat’

Naast Toto en Stella Fietsen verliest Derksen ook zijn radioprogramma’s bij RTV Rijnmond, NH Media en Omroep West. Daar was hij wekelijks te horen in het programma Muziek voor Volwassenen. Omroep West laat vanavond weten de presentator niet meer op de zender te laten horen ‘uit respect voor alle vrouwen die ooit met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting te maken hebben gehad’. ,,Het feit zelf en het nalaten van een kritische reflectie op zijn eigen gedrag zijn voor de omroep de redenen om dit programma te stoppen”, zegt hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West.

,,De excuses die zijn aangekondigd komen te laat. Los van de uitkomsten van het onderzoek door het OM: we wisten best dat we met Johan een unieke en eigenzinnige presentator naar de zender haalden, maar dat kan niet betekenen dat hij dingen uitdraagt die zo ver afstaan van wat wij als omroep tot onze waarden vinden behoren”, aldus Ruijl.

'Derksen is een grens overgegaan’

Rijnmond-hoofdredacteur Ruud van Os laat in een verklaring weten dat Derksen ‘een grens is overgegaan’. ,,Het schokkende verhaal van Derksen op dinsdag en het totale gebrek aan empathie een dag later hebben mij tot dit besluit gedwongen. Derksen is een grens overgegaan en heeft daarmee slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot in het diepst van hun ziel gekwetst. Bij Rijnmond is integriteit één van de kernwaarden waarmee we werken. Dat geldt voor alle werknemers, vast en freelance, dus ook voor Johan Derksen.”

Van Os stelt dat Muziek voor Volwassen al twintig jaar ‘een goed en goed beluisterd programma’ is op de zender, maar dat dat niet wil zeggen dat ‘het gezicht van de show zich alles kan permitteren’. ,,Ik realiseer me dat ik met het stopzetten van Muziek Voor Volwassenen veel luisteraars teleurstel. In het gesprek dat directeur Bert Klaver en ik vanmiddag met Johan hebben gevoerd begreep hij onze argumenten en respecteerde hij ons besluit. Wij zijn Johan Derksen erg dankbaar voor twintig jaar heerlijke muziek op Radio Rijnmond.”

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie maakte vandaag bovendien bekend de beweringen van Johan Derksen te onderzoeken en riep betrokkenen op hun verhaal te doen. ‘Op basis van twee uitzendingen van het programma Vandaag inside, afgelopen dinsdag en woensdag, heeft de hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is’, stelt het OM. ‘Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen.’

De resultaten uit het onderzoek zullen door het OM beoordeeld worden op zogenoemde strafrechtelijke relevantie. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele verjaringstermijnen. Die termijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn.

Derksen gaat vanavond in het programma Vandaag Inside excuses maken voor het ‘kaarsenverhaal’. Dat liet Talpa Network eerder vandaag weten in een korte verklaring. Of Derksen zondag gaat beginnen aan zijn theatertournee, hangt af van zijn excuses, laat agentschap AT Next in een reactie weten.

