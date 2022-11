Tourbus Paul McCartney en Wings uit 1972 gerestaureerd

Marilyn Manson zegt met de dood bedreigd te worden na aantijgin­gen seksueel misbruik

De beschuldigingen van onder meer mishandeling en seksueel misbruik aan het adres van Marilyn Manson hebben ervoor gezorgd dat zijn carrière ten einde is. Dat schrijft de zanger in juridische documenten, die in handen zijn van TMZ. De 53-jarige rockster beweert ook dat hij dagelijks talloze doodsbedreigingen naar zijn hoofd krijgt en daardoor erg angstig is.

10:35