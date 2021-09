Trailer derde seizoen Sex Education gelanceerd

Jolie: samenwer­king van ex-man Pitt met haar misbruiker deed pijn

4 september Angelina Jolie zegt in het verleden misbruikt te zijn door de inmiddels veroordeelde zedendelinquent Harvey Weinstein. De actrice vertelt dat hij ooit aanstalten maakte, maar zij daar niet op in ging. Dat Brad Pitt, destijds de man van Jolie, later met de voormalig Hollywood-producent samenwerkte deed haar pijn.