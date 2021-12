Tranendal bij All you need: Sjoerd zag 2-jarig zoontje sinds geboorte maar één keer

De jonge vader Sjoerd uit Veghel beleeft dit jaar een droomkerst dankzij All you need is love . Hij heeft een 2-jarig zoontje met zijn vriendin uit de Filipijnen, dat hij sinds de geboorte slechts één keer heeft gezien, toen het ventje zes weken oud was. Voor de kerstspecial van de RTL 4-hit haalde Robert ten Brink zowel de vriendin als de zoon naar Nederland.

De tranen begonnen bij Sjoerd al te vloeien voordat zijn zus Jolien het woord ‘zoontje’ had afgemaakt. De vrouw schreef volgens Ten Brink een ‘zeer, zeer’ aangrijpende brief over haar broer. Terwijl zij met haar man geniet van haar jonge zoontje in Nederland, heeft Sjoerd zijn kindje pas één keer kunnen ontmoeten. De hele familie heeft een ‘gebroken hart’, aldus Robert.

Sjoerds vriendin woont nog altijd in de Filipijnen. Hij studeerde onlangs af en had in de eindfase van zijn opleiding nauwelijks tijd om te reizen. En toen hij eenmaal vrije tijd kreeg, gooide corona roet in het eten. ,,Op dit moment is er in de Filipijnen een inreisverbod. Dus ik kan gewoon die kant niet op’’, vertelde Sjoerd vanavond, toen hij even was gestopt met huilen.

Hij zat nietsvermoedend aan de keukentafel toen ineens Ten Brink voor de deur stond. Sjoerd zag zijn zoontje Lucas twee jaar geleden voor het laatst, toen hij met zijn moeder in de Filipijnen op kraambezoek was. Hij kreeg de baby in zijn armen gedrukt en was ineens vader, aldus de moeder.

Als je je kind zo lang niet ziet, voel je je dan nog wel vader, vroeg Robert. ,,De emotionele band is veel minder sterk dan wanneer je er altijd bij bent’’, zei Sjoerd. ,,Maar ik heb wel duidelijk contact en ik volg wel echt hoe hij zich ontwikkelt.’’

Geen paspoort

Hij voelde natuurlijk wel aan dat hij die ontwikkeling nu van heel dichtbij zou gaan zien; Robert kwam niet voor niks langs. Althans, dat dacht hij. Want er was een ‘groot probleem’, aldus Ten Brink.

Zoontje Lucas had geen paspoort. Tenminste, tot voor kort. Het paspoort was nét geregeld. ,,En vandaar dat ze konden vliegen’’, zei Robert, waarna Sjoerd zo hard begon te huilen dat de tranen in zijn schoot vielen.

Hij had aan een half woord genoeg. Hij snelde naar buiten, waar zijn vriendin en zoontje hem naast de grote All you need-bus stonden op te wachten. Hij viel haar in de armen, maar wendde zich snel tot zijn zoon.

Sjoerds moeder, ook buiten, moest concluderen dat het ventje zijn vader echt niet meer herkende. Maar het is de ultieme kans om hernieuwd kennis te maken én samen kerst te vieren. ,,Dat gaat helemaal goed komen’’, zei een gelukkige Sjoerd. ,,Dankjewel!’’

