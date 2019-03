Tranentrekker Love is in the Air: broer en acht zussen zien Koos (94) voor laatste keer in Zuid-Afrika

Voor de bijzondere ontmoeting heeft dr. Love te maken met de enige tijdsdruk, want Koos is elke dag tussen 13.00 en 16.00 uur ‘niet te spreken’ omdat hij dan rust. ,,Dan maken we hem wakker!’’, luidt het plan van een zus. Als een ander opmerkt dat haar oudste broer dan misschien denkt dat hij ‘in de hemel is’, schiet de hele familie in de lach.



Koos, die thuis nog altijd Hollands praat, ontvangt Ten Brink met open armen. Na een praatje over zijn leven in Kaapstad, legt de presentator rustig uit wat er komen gaat. ,,Nu ga ik je iets heel belangrijks vertellen. Want, beste Koos, wij hebben Astrid meegenomen. We hebben Gea en Gerda en Bertus meegenomen. Ze zijn er met zijn achten. Ze zijn er allemaal en ze staan hier buiten te wachten.’’ Koos gelooft er niets van. ,,Je praat nonsens. Dat is toch niet waar? Hoe kan dat nou?’’ Als hij zijn zussen in zijn armen sluit en Bertus in tranen uitbarst: ,,Hoe is het mogelijk? Komt er zo maar eentje naar binnenlopen.’’



Kijkers laten zich via Twitter enthousiast uit over Koos’ goede gezondheid. ,,Wat een vitale man’’, schrijft iemand. Ook hopen kijkers ‘ook zo goed’ 94 jaar te worden. ,,Wat mooi toch dat vroeger gezinnen groot waren. Deze ‘oude’ mensen zijn nooit eenzaam op hun oude dag. Dik in de 80 en dan nog met 8 zussen zijn! Wat een rijkdom’’, laat een andere kijker weten.