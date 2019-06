Transman Sam Bettens maakt debuut als leadzanger van K's Choice: ‘Onvergetelijk’

Enkele weken geleden maakte Sarah Bettens bekend dat ze voortaan door het leven zal gaan als transman Sam Bettens. Het Olense festival Gladiolen had de eer om als eerste K’s Choice met frontman Sam Bettens te mogen verwelkomen. De organisatie van het festival had eerder al te kennen gegeven dat er daardoor nog wat extra belangstelling was. ,,We merken dat we nu aanvragen voor interviews krijgen die we anders niet krijgen. Op die manier is het wel positief dat we in de slipstream van Sam Bettens ook wat bekender worden”, klonk het.