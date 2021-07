Trijntje als zangcoach: ‘Als ik vroeger een verkeerde noot zong, zat ik thuis met de gordijnen dicht te huilen’

necrologie Overleden Sandra Timmerman was, net als haar ouders, artiest in hart en nieren

12 juli Sandra Timmerman (57), de oudste dochter van het zangduo Gert en Hermien, is overleden. De Oldenzaalse werd eind vorige week getroffen door een hersenbloeding. Ze lag sindsdien in coma in het ziekenhuis in Zwolle, is daar ook nog geopereerd, maar is daar zondag overleden.