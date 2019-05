Trijntje: Onze prachtige prinsessen kunnen erg goed zingen

Prinses Amalia werkt inderdaad aan een kerstmusical die op 10 december zal worden opgevoerd in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Volgens Trijntje Oosterhuis (46) gaat het om een schoolproject van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet en heeft de zangeres beloofd ‘een liedje te komen zingen'.

Vorige maand werd bekend dat Amalia (15) samen met een klasgenootje het stuk Het Kerstklooster zou hebben geschreven. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde het nieuws echter niet bevestigen. Ook Trijntje verklapt tegen Veronica Magazine geen details, behalve dat er leerlingen van Amalia's school in te zien zijn. ,,Dat is iets waar ik echt niets over kan zeggen’’, wil ze er slechts over kwijt. ,,Ik weet niet precies wat Amalia gaat doen. Het is een schoolproject en ik heb haar beloofd om een liedje te komen zingen.’’

Dat juist Trijntje werd benaderd aan de musical mee te werken, is niet heel raar. In 2003 zong ze Amalia's geboortelied Nu dat jij er bent en haar vader dichter Huub Oosterhuis was bevriend met prins Claus. ,,Ergens zal het een level of confidence opleveren wanneer je als dochter zijnde op een vertrouwensbasis binnenkomt. Ik ben ooit door Constantijn gevraagd om op zijn huwelijk met Laurentien op te treden. Trouw als ze zijn aan de mensen die er op dat soort ijkmomenten voor ze waren, zijn ze altijd contact met mij blijven houden’’, aldus Trijntje.

,,Daar ben ik dankbaar voor, want het zijn leuke, vitale, integere en creatieve mensen. Als je in een periode van twintig jaar bij elkaar op verjaardagen komt en zodoende ook de rest van de familie ziet, dan bouw je een geschiedenis op. Mijn vader heeft ook veel met Mabel te maken gekregen in de tijd van Friso’s begrafenis. Op een gegeven moment heb je een vertrouwensband, maar het is niet zo dat we de deur bij elkaar platlopen.’’

Zingende prinsessen

Of Amalia en haar zusjes Alexia en Ariane fan zijn van Trijntjes muziek, weet ze niet. De zangeres heeft een betere band met de kinderen van Constantijn en Laurentien. ,,Ik weet wel dat ze allemaal erg goed kunnen zingen en dat ook leuk vinden. Het zijn schatjes, echt prachtige meiden. Kanjers.’’

Het is niet de eerste keer dat er een koninklijk tintje aan een musical van het Sorghvliet zit. Zo zou prinses Ariane onlangs gezongen hebben in Mamma Mia!, een stuk dat werd opgevoerd in het Haagse theater De Nieuwe Regentes. Ariane zou een vriendin van hoofdrolspeelster Sophie hebben gespeeld, maar dat bericht is nooit bevestigd.