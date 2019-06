Trijntje Oosterhuis: Ik ben mijn midlifecrisis te boven

,,Ik vier dit jaar dat ik 25 jaar in het vak zit. Linde Schöne ís 25’’, rekent Trijntje Oosterhuis voor met verbazing in de stem. De zangeres (46) werkte voor haar nieuwe album Dit is voor mij samen met een hele trits aan, vooral jonge, Nederlandse artiesten. Het leverde haar derde Nederlandstalige plaat in twee jaar op, maar de eerste met nieuw geschreven materiaal.



Samen met singer-songwriter Linde Schöne componeerde Oosterhuis de titeltrack. Ook rapper Vjeze Fur van de Jeugd van Tegenwoordig werkte mee. En dat allemaal onder leiding van Jett Rebel, de 28-jarige multi-instrumentalist Jelte Tuinstra die zijn eerste productieklus voor een andere artiest klaarde. Aan de lunch in een Amsterdams hotel kan Oosterhuis amper stoppen Rebel haar lof toe te zwaaien voor het brengen van de ‘jeugdige energie die ik zo graag op de plaat wilde’.



Die wens kwam volgens haar organisch op tijdens het componeren van het liedje Wat je doet met mij. ,,Dat ontstond tijdens een schijfsessie bij mij thuis met onder anderen rappers Glen Faria en Sef. Gewoon spontaan, nog zonder een concreet plan voor een album. Ik was meteen heel erg enthousiast over die te gekke, ouderwetse disco sound.



,,Die energie van lekker jammen met je vrienden in de kroeg herkende ik van de tijd voor mijn doorbraak met Total Touch. Dat vrolijke gevoel, zonder belangen, zonder verwachtingen, wilde ik heel graag terug.’’



Wat volgde was een serie schrijfsessies met onder anderen Paskal Jakobsen (Bløf), Alain Clark en Henny Vrienten. Ook met zanger Dotan schreef Oosterhuis een, Nederlandstalig, lied. Het haalde het album niet. Reden: de door zijn internettrollenschandaal geplaagde zanger bleek niet meer bereikbaar om het lied af te maken. ,,Ik vond het te gek wat we hebben gemaakt. Heb geprobeerd contact met hem te krijgen. Maar hij bleek onvindbaar. Mijn hart gaat naar hem uit. Het is best heftig wat er met hem is gebeurd, maar hij hoeft voor mij niet de rest van zijn leven in een schuilkelder door te brengen. Als het aan mij ligt, komt dat lied er alsnog.’’