Trotse Marlijn showt haar platte buik en Freek geniet van romantisch diner

Explosieve Helmondse burenruzie uit Mr. Frank Visser blijft maar etteren

De uit de hand gelopen burenruzie in seniorencomplex Residentie Brouwhorst in het Brabantse Helmond lijkt iets gekalmeerd maar de kans dat er ooit een vredespijp gerookt wordt lijkt nihil. Dat bleek gisteravond tijdens een nieuwe uitzending van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met. Presentator Viktor Brand zocht uit hoe het ervoor staat met de hoofdrolspelers uit een van de heftigste afleveringen ooit van het programma.

