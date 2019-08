Trotse Ricky Martin deelt eerste kiekje van dochter

Piet Paulusma naar Omroep Max? ‘We zijn nog altijd in gesprek’

8 augustus Hoewel Jan Slagter eerder nog zei dat Piet Paulusma te duur was voor zijn Omroep Max, is hij nog steeds in gesprek met de weerman. Dat stelt Paulusma vanavond in RTL Boulevard. Nadat de weerman in februari te horen kreeg dat hij moet vertrekken bij SBS6, toonde Slagter interesse.