Trouw tot het einde: Elizabeths corgi's en paard ook bij uitvaartplechtigheid

Musical Aida keert terug naar Nederland, met acteurs van kleur

De musical Aida keert volgend jaar terug naar Nederland. Producent Stage Entertainment gaat een nieuwe versie maken van de bekroonde voorstelling van Elton John en Tim Rice over de liefde tussen een Egyptische kapitein en een Nubische prinses. Opvallend is dat in de productie alleen maar acteurs en dansers van kleur te zien zullen zijn.

16 september