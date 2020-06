Trump mag ook I Won’t Back Down van Tom Petty niet meer gebruiken

Britse zangeres (31) onthult: Ik moest na X Factor huid bleken om er witter uit te zien

8:46 De Britse zangeres Alexandra Burke, die in 2008 de talentenjacht X Factor won, klapt uit de school over institutioneel racisme in de muziekindustrie. Dat deed de 31-jarige zangeres in een emotionele, vijftien minuten durende video op Instagram waarin ze haar tranen niet kon bedwingen. ,,Ik had hier veel eerder over kunnen spreken, maar ik was te bang”, zegt ze.