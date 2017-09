Trump op uitgelekte radiotape: Ik had Lady Di in bed kunnen krijgen

De Amerikaanse president Donald Trump had in de jaren 90 plannen om de Britse prinses Diana in bed te krijgen. Dat blijkt uit fragmenten van een radio-interview met presentator Howard Stern. Trump praat daarin met weinig respect over Lady Di, enkele maanden na haar dood in 1997.

Volledig scherm © AFP De interesse van Trump voor Diana kwam eerder al aan het licht toen Trump in de race was voor het Amerikaanse presidentschap. Hij ontkende toen dat hij ooit gezegd zou hebben dat hij haar 'in bed had kunnen krijgen'. Maar de audiofragmenten uit 1997 lijken nu het tegendeel te bewijzen. Ze werden volgens de Amerikaanse krant The Washington Post anoniem naar de website Factbase gestuurd.



Op de tape stelt Stern de volgende vraag: ,,Waarom vinden mensen het egoïstisch dat u zegt dat u iets had kunnen hebben met Lady Di? Je had haar binnen kunnen halen, toch? Je had haar in bed kunnen krijgen?'' Waarop Trump antwoordt: ,,Ik denk dat ik dat wel had gekund, ja.''

Lexus

In hetzelfde interview vertelt hij dat hij de prinses wel een hiv-test had laten doen, iets wat Trump - die eerder vertelde dat hij een vorm van smetvrees heeft - naar eigen zeggen alle vrouwen liet doen met wie hij het bed deelde. Vervolgens spelen Stern en Trump na hoe de zakenman het aan de pas overleden prinses had gezegd, was het ooit zo ver gekomen. ,,Ga terug naar mijn Lexus, want ik heb een nieuwe dokter. We willen je een kleine check-up laten ondergaan'', zegt hij.

Trump was vroeger een regelmatige gast bij Stern. In 2000 kwam de presentator nog eens terug op Diana in een interview, toen hij Trump vroeg of hij haar ooit het hof zou hebben gemaakt als hij had gekund. ,,Zou je met haar naar bed zijn geweest?”, klinkt het. ,,Zonder twijfel”, antwoordt Trump. ,,Ze had de schoonheid van een supermodel. Hoewel ze er soms niet altijd even goed uitzag, had ze wel de perfecte lengte en een hele mooie huid.”

Gestalkt

Volgens tv-presentatrice Selina Scott zou Trump Lady Diana op het randje af 'gestalkt' hebben. En Diana kreeg volgens Scott 'de koude rillingen' van hem. ,,Hij bombardeerde haar op Kensington Palace met gigantische boeketten, die stuk voor stuk honderden euro’s waard waren”, vertelde Scott in 2015 aan de Sunday Times. ,,Trump zag Diana duidelijk als de ultieme trofeevrouw. En terwijl de rozen en orchideeën zich opstapelden, vroeg de prinses zich met toenemende bezorgdheid af wat ze moest doen. Ze had het gevoel dat Trump haar stalkte. Toen ze in 1997 stierf in Parijs, vertelde Trump aan zijn vrienden dat hij het enorm jammer vond dat ze nooit iets hadden gehad. Hij zei dat hij altijd het gevoel had gehad dat hij een kans bij haar maakte en dat het er wel van gekomen zou zijn geweest.''