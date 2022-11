Truus van Gaal: ‘Voor belangrijke wedstrijden ging Louis op zoek naar een oranje onderbroek’

Als Louis van Gaal deze week zijn koffer inpakt voor het WK in Qatar zal daar ongetwijfeld een oranje onderbroek in zitten. Hoewel hij ontkent bijgelovig te zijn heeft hij deze bij belangrijke wedstrijden opvallend vaak aan. Dat vertelt zijn vrouw Truus van Gaal in een openhartig interview met tijdschrift Nouveau waarin ze een zachtere en humoristische kant van haar man beschrijft.

Truus van Gaal (68), die zelden een interview geeft, vertelt in Nouveau hoe haar man de spil van haar leven is. Alles is op hem ingericht. Ze gaf haar baan bij Nationale Nederlanden voor hem op, verhuisde talloze malen voor zijn werk en in elk gesprek gaat het over de bondscoach, zijn carrière, zijn kinderen en zijn familie. Toch heeft ze er geen spijt van. ,,Ik heb nu ook geen saai leven, hè? Never a dull moment met Louis,” stelt ze.

Ze beschrijft hoe ze zich zorgen maakt over de gezondheid van haar man. Louis van Gaal kampt al enkele jaren met een agressieve vorm van prostaatkanker. ,,Louis is heel nuchter, die vindt dat hij nu al een mooi leven heeft gehad. Maar ik lig er ’s nachts van wakker als de controles in het ziekenhuis er weer aan komen. Hij lacht mijn zorgen het liefst weg: ‘zo gauw ben je niet van me af, hoor.’’

Gebruiksaanwijzing

Ze moest hem aansporen om een bevriende arts te bellen voor een snellere behandeling. ,,Er was een wachtlijst van drie weken voor de eerste scan en Louis zegt dan: iedereen moet momenteel lang wachten. Waarom zou ik voorrang moeten krijgen, alleen omdat ik Louis van Gaal ben?” Ze wil er niet te lang bij stilstaan dat zijn lichaam broos is. ,,Laatst zei hij: ‘die kanker is nog niet uit mijn lijf, ik kan nog steeds doodgaan. En dan laat ik je heel goed achter, dus je hoeft je nergens zorgen over te maken.’ Maar wat heb ik aan dat geld, als hij er niet meer is? Ik wil hem nog helemaal niet missen.”

De twee zijn inmiddels 27 jaar samen. Ze ontmoetten elkaar in 1994 toen Truus voor Nationale Nederlanden een gastspreker zocht, die tijdens het WK in Amerika drie keer een praatje wilde houden voor relaties. De vonk sloeg bij een latere ontmoeting over. Sinds de twee gingen samenwonen op 22 december 1995 staat Louis elk jaar stil bij deze datum. ,,Louis is romantischer dan ik. Hij wil altijd alles vieren. (..) Voor hem is die datum een soort trouwdag. Dan zegt-ie ’s ochtends: ‘heb je al onder je kussen gekeken?’ Ligt er weer een cadeautje. Sowieso verwent hij me graag.”

Romantisch

De beeldvorming over haar man klopt niet, vindt ze. ,,Er wordt altijd gedacht dat ik de gezellige en toegankelijke van het stel ben en Louis de narrige, stugge man. Maar in werkelijkheid is Louis veel liever.” Haar man is niet alleen zachter en romantischer dan de buitenwereld denkt, maar geeft ook weinig om geld, vertelt ze. Lichtend voorbeeld is het contract dat hij sloot bij Manchester United. Louis van Gaal die zelf het gesprek voerde - hij heeft geen zaakwaarnemer - sprak tot haar verbazing met geen woord over zijn salaris.

Truus van Gaal gaat komende week mee naar Qatar. Mocht Oranje meteen worden uitgeschakeld, gaat ze gelijk terug. ,,Dan neem ik de eerste vlucht naar huis en ga ik de kerstboom optuigen. En koop ik een week geen kranten: kan ik me ook niet ergeren.’’ Ook in de film Louis van Geertjan Lassche, die in april uitkwam, wordt duidelijk dat ze er slecht tegen kan als er negatief over hem wordt gesproken. Haar man werd ‘afgebrand’ in de aanloop van het WK 2004. ,,Louis slaapt als een marmotje, maar ik lig daar dus wakker van,” vertelde ze.

Onderbroek

Grote kans dat haar echtgenoot tijdens de eerste wedstrijd van Oranje een speciale onderbroek aanheeft. ,,Ik heb hem ooit voor de grap een oranje boxershort van Björn Borg gegeven. Op een gegeven moment betrapte ik hem erop dat hij voor belangrijke wedstrijden op zoek ging naar die onderbroek. Dus ik zeg: ben je soms bijgelovig? Hij ontkende het: hoe kom je dáár nou bij?”

Truus van Gaal in tijdschrift Nouveau.

