Tuinman Rob laat ik niet stiekem vertrekken

Nickelode­on blaast kinderse­rie Barbapapa nieuw leven in

10:38 Nickelodeon heeft de rechten verkregen van Barbapapa om voor kleuters en kinderen wereldwijd nieuwe afleveringen te maken van de kinderserie uit de jaren zeventig. De nieuwe reeks is bedoeld voor de tv-zender Nick Jr. en is volgend jaar ook in Nederland te zien.