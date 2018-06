Tv-chef Anthony Bourdain (61) overleden

De wereldberoemde Amerikaanse chefkok tv-persoonlijkheid Anthony Bourdain (61), in Nederland bekend geworden door culinaire programma's als Parts Unknown bij 24Kitchen, is vandaag dood aangetroffen in een hotelkamer. Volgens zijn werkgever CNN heeft Bourdain zich van het leven beroofd.

,,Met buitengewone droefheid bevestigen we het overlijden van onze vriend en collega Anthony Bourdain'', staat in een officiële verklaring van CNN. Het levenloze lichaam van Bourdain zou zijn ontdekt door een Franse vriend, Eric Ripert: mede-eigenaar van Bernadin dat één van de beroemdste restaurants in de Verenigde Staten is.

Volgens CNN was Bourdain, die in Frankrijk was voor een nieuwe aflevering van Parts Unknown, een markant man. ,,Hij hield van avontuur, het maken van nieuwe vrienden, lekker eten en drinken en kon fantastische verhalen vertellen. Hij heeft ons vermaakt met zijn talenten en we zullen hem vreselijk missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.''

Bourdain (61) maakte programma's als No Reservations , die ook in Nederland te zien waren op Discovery Channel, en Parts Unknown voor CNN. In 2000 schreef hij de bestseller Kitchen Confidential, waarin hij de donkere kanten van het restaurantwezen belichtte en daarnaast een inkijkje gaf in zijn ruige levensstijl. Het boek betekende zijn doorbraak.

Bourdain, die erom bekend stond dat hij geen blad voor de mond nam, werd in 1956 geboren in New York. Hij werkte daar als chef in verschillende restaurants, voordat zijn carrière in de media van de grond kwam. Hij was bezig aan het elfde seizoen van Parts Unknown: een show die de afgelopen jaren maar liefst vijf Emmy's won.

Zit jij in de knoop met jezelf of heb je vragen over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.

