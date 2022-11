Tv-comeback Britney Spears? Simon Cowell smeekt haar voor jury X Factor

Simon Cowell heeft een publiek pleidooi gehouden voor Spears om een optreden in één van zijn shows te overwegen, nu ze vrij is van haar curatele. Hij beschrijft haar als een ‘getalenteerde popster die goede ideeën heeft over hoe je iemands carrière kunt lanceren’. Zo zou Cowell al lang met Spears aan de telefoon hebben gehangen om te spreken over de toekomst van X Factor . Daarin zou de popdiva zeer slim zijn overgekomen, wat heeft geleid tot een ‘fantastische relatie’ met Cowell.

Afgelopen zaterdag was het exact een jaar geleden dat de curatele, waar Spears dertien jaar onder stond, werd beëindigd. Haar curatoren hadden tijdens die periode de macht over haar financiële, medische, carrièregerichte en persoonlijke zaken. Het was ook gedurende die periode dat Spears verscheen in X Factor. Of ze - nu ze vrij is - opnieuw zou willen optreden in de talentenjacht, is onduidelijk. Spears heeft namelijk nog niet gereageerd op de publieke smeekbede van Cowell.