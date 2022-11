Tv-familie De Kraantjes gaan camping runnen in Luxemburg: ‘Binnen twee weken staat ons huis op Funda’

,,Binnen twee weken staat ons huis op Funda!” zegt Ivan Kraan aan de telefoon. Eerder die dag heeft hij zijn 100.000 volgers al via Instagram laten weten dat ‘de Kraantjes’ een nieuwe stap zetten. Ze verhuizen naar een camping in Luxemburg, waar Ivan gaat werken als manager.

,,Sinds vorig jaar kijken we al rond in Luxemburg en praten we met campingeigenaren”, legt Ivan uit. ,,We zijn zelfs in Duitsland geweest. Op een gegeven moment kregen we een tip over een vrij plekje op een hele mooie camping.” De volgens eigen zeggen ‘prachtige camping in het hart van Luxemburg’ zal ook de nieuwe woonplek vormen van de Kraantjes.

,,Een droom komt uit! Ons leven gaat veranderen”, schrijft de familie dan ook op Instagram. ,,Maar wat hebben wij hier veel zin in. Een prachtige camping, een prachtige plek. Een heel ander leven.”

Seizoen

Wanneer ze vertrekken? ,,Volgend jaar maart. Vorige maand was het al rond, vandaag hebben we getekend. Dat betekent dat we tot aan ons vertrek nog veel moeten doen. Op 1 april, als het seizoen begint, moet alles afgesloten zijn.”

‘De Kraantjes’ delen veel uit hun leven op sociale media. Dat gaat straks wel veranderen, legt Ivan uit. ,,Tot 1 april zullen we zeker nog van ons laten horen, maar tijdens het seizoen is het daar gewoon te druk voor. Daarna zien we wel.”

‘Kunnen we er echt niet bij hebben’

Ivan, Linda en kinderen zullen hun volgers tot 1 april op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen via Instagram, Facebook en YouTube. Het Instagram-account @campingkrounebierg kent nu nog een paar duizend volgers, maar dit zal ongetwijfeld snel veranderen zodra de Kraantjes neer zijn gestreken. Van de negen kinderen gaan er zes mee ‘op dit nieuwe avontuur’.

Kunnen we nog een optreden in een ander populair programma verwachten, zoals ‘Ik vertrek?’ ,,Nee, zeker niet!” zegt Ivan lachend. ,,We moeten zoveel doen, dat kunnen we er echt niet bij hebben!”

De camping waar Kraan gaat werken adverteert overigens op haar website met de slogan ‘Krounebierg camping, in the green heart of Luxembourg’. Blijven de Kraantjes toch voor het Groene Hart, waar ze nu nog wonen, behouden.