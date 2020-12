Tv-hit Beste Zangers beïnvloedt de Top 2000: alles van Stef Bos stijgt

Volgens Radio 2 stijgen alle nummers van Bos (59) in de lijst ten opzichte van vorig jaar. In die lijst stond hij met Papa het hoogst, op de zeventigste plaats. De progressie in de lijst dankt Bos grotendeels aan zijn voor velen ontroerende optredens in het tv-programma Beste Zangers. Aan datzelfde programma is het te danken dat zijn nummer Door de Wind dit jaar de lijst binnenkomt in de versie van Miss Montreal.