Tv-programma Onze man in Teheran verkocht aan Verenigde Staten

De negen kortere afleveringen zijn samengevoegd tot twee lange documentaires. Our Man in Tehran is op 13 en 14 augustus te zien. Tijdens het draaien sprak Erdbrink de presentatiestukjes voor de zekerheid ook al in het Engels in.

Erdbrink woont al zestien jaar in Iran en maakte drie jaar geleden de eerste serie over zijn leven in het land. Onze man in Teheran won twee Tegels, een journalistieke prijs, en een Zilveren Nipkowschijf.