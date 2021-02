Tv-seksuologe Goedele Liekens (58) ‘gigantisch vermoeid’ door haar huidkanker

De Vlaamse tv-persoonlijkheid Goedele Liekens (58) maakte in november vorig jaar bekend dat ze huidkanker heeft. Liekens wist dat al maanden, maar wilde het nieuws zo lang mogelijk voor zich houden. In het kader van Wereldkankerdag konden twee Belgische radiopresentatoren haar gisteren enkele persoonlijke vragen stellen. ,,Het is voor mij nog niet gedaan, maak je maar geen zorgen”, zei ze met een knipoog en een lach.

Op 5 november maakte Goedele Liekens wereldkundig dat ze huidkanker heeft. ,,Het is een zure appel waar ik doorheen moet”, zei ze in de ochtendshow van het Vlaamse programma Joe. ,,Het moet, want het is wat het is. Ik heb heel veel vertrouwen in onze medische wereld. Al ben ik wel blij dat het nu gezegd is, want het waren zware maanden om dit met niemand te kunnen delen. Ik kon ook niet anders, want ik wilde mijn beide ouders zo lang mogelijk sparen voor dit vreselijke nieuws. Fysiek ging het ook niet meer en ik moest stoppen in het Parlement. En dan komen natuurlijk de telefoontjes van journalisten...”

Gigantische vermoeidheid

Het is begrijpelijk dat Goedele Liekens de afgelopen maanden uit de media bleef. De zware chemobehandelingen maakten het voor haar nog moeilijker het nieuws te bevatten. ,,Ik heb heel veel geluk dat ik een doelgerichte chemo kan doen. Elke dag neem ik mijn medicatie in poedervorm. Ik heb heel wat bijwerkingen, maar ze zijn gelukkig niet levensbedreigend. Ik ben gigantisch vermoeid. Het is zelfs zo erg dat ik vind dat ze er een andere naam voor mogen uitvinden”, lacht Liekens.

Ze gaat verder: ,,Mensen die mij kennen, weten dat ik altijd al een stuiterbal ben geweest en dat ik niet zomaar plat ga liggen. Maar nu kan ik niet anders. Er zijn ook dagen dat ik erg misselijk ben. Alles went op een gegeven moment, maar ik moet me er letterlijk én figuurlijk bij neerleggen.”

Zorgzame dochters

Alsof dit al geen eenzame tijden zijn, is er ook nog eens corona én een lockdown. ,,Gelukkig heb ik mijn twee dochters Merel (23) en Céleste (21) hier dicht bij mij. Al moet ik wel zeggen dat het wennen was in het begin, want de zorg is omgedraaid. Ze spreken onderling af wie wat gaat doen. Ik word goed verwend door hen.”

Op de vraag wat de vooruitzichten zijn, kan Goedele geen pasklaar antwoord geven. ,,Dat weet niemand, dat is ook het typische aan huidkanker. Ik was er te laat bij dus daarom nog eens een warme oproep aan iedereen: laat tijdig vreemde huidvlekjes nakijken. Huidkanker is nog steeds de meest dodelijke van alle kankers. Als het vlekje eenmaal in je huid is gekropen, is het kwaad geschied. Elke dag zijn er in ons land 188 diagnoses. Ik wist dat zelf niet. Voor mij is het nog niet gedaan hoor, jullie zijn nog niet van mij af.”

Volledig scherm Goedele Liekens © BELGA