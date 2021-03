TV-tips voor dit weekend: Hoge bomen en poedelnaakte gasten

Deze tv-dieren gingen Meilandjes-bull­dog Bommel voor en ontroerden de kijker

18 maart Columnist Angela de Jong schreef het met weemoed: ‘Een iconische tv-hond is niet meer’. Ze had het over Bommel, van wie de kijker maandag afscheid moest nemen in Chateau Meiland. De trouwe viervoeter is niet het eerste dier dat de kijker weet te ontroeren. De tv en dieren: het is een prachtig huwelijk.