Twan Huys: Ik wilde deze rel totaal niet

Huys reageerde vanavond in RTL Boulevard op alle commotie. ,,Ik wilde deze rel totaal niet", aldus de presentator. ,,Ik doe dit vak nu dertig jaar een betrouwbaarheid staat hoog in mijn vaandel. Dit kun je één keer doen. Je kunt niet mensen een belofte doen en die niet nakomen, dat gaat niet. Dit is het laatste wat ik wil."



Volgens Huys was alles vooraf duidelijk afgesproken met beide partijen. ,,De eerste afspraak met haar advocaat (die van Jenny, red.) was dat iedereen aan tafel zou zitten bij dit gesprek. Op het moment dat zij aan tafel kwam, leek het erop dat zij alleen aan tafel kon gaan zitten en dat Jerry op de eerste rij commentaar zou geven."



Op een later moment schoof Afriyie echter toch aan, iets waar Huys niet op had gerekend: ,,Er gebeurt iets waar ik niet op was voorbereid, waar de redactie niet op was voorbereid. Een afspraak die stond, is anders geworden. Een afspraak die wij gemaakt hadden is niet nageleefd en daar is iets anders voor in de plaats gekomen. Daar kun je als redactie niet zo heel veel aan doen."