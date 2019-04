Twan Huys pakte na einde Late Night vliegtuig naar Amerika voor ‘therapiesessie’

Het gaat Huys naar eigen zeggen nu goed, maar hij heeft een verwarrende periode achter de rug, Begin maart werd plotseling het einde van zijn talkshow Late Night aangekondigd. ,,Natuurlijk is het nog steeds heel jammer. Het was een groot avontuur dat we met veel enthousiasme zijn aangegaan’’, lichtte hij vanavond toe in M, de talkshow van Margriet van der Linden, een goede vriendin van Huys. ,,Ik voelde me er verantwoordelijk voor. Maar als iets niet loopt, dan moet je stoppen en nieuwe plannen maken.’’

Omdat Huys een natuurliefhebber is die graag wandelt, pakte hij het vliegtuig naar de States. ,,Even weg zijn, dat bleek goed te zijn. Ik heb meegeholpen met het oogsten van de maple syrup. Dat was wel therapeutisch, ja.’’ Lachend: ,,Er zat een klooster aan de overkant. Daar had ik kunnen gaan mediteren, maar ik had genoeg aan de syrup.’’ Struinend door de Amerikaanse bossen in New Hampshire, kwam Huys tot de conclusie dat hij vrede heeft met de ontbinding van zijn contract bij RTL. ,,Ik dacht: het is zoals het is.’’

Voorlopig doet de voormalig College Tour-presentator het nog rustig aan. Huys werkt aan een boek waarmee hij zijn passie voor wandelen wil delen. ,,Ik wandel al 35 jaar met mijn ouders van 84 en 85 jaar. Het is heel erg goed om je gedachten te ordenen.’’ Een passage in het boek zal over Late Night gaan, maar ‘dat is niet de kern’ van het werk. Ook wordt hij een vast gezicht in M, waar hij met Margriet de Amerikaanse politiek gaat bespreken.