Twee mannen veroordeeld voor bedreigen Akwasi: ‘Jij gaat aan de kogel’

Ook de rekening van de beveiliging die Akwasi in de weken na de bedreigingen vergezelde naar optredens moet worden betaald. Verder krijgen de dreigers een taakstraf van respectievelijk 30 en 20 uur en moet er 1000 euro aan smartengeld worden betaald. Dat heeft de politierechter donderdag bepaald.

Naar aanleiding van zijn toespraak tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam op 1 juni 2020 kreeg Akwasi honderden dreigende en racistische reacties. Het openbaar ministerie wist van slechts twee verzenders de identiteit en de woonplaats te achterhalen: een stukadoor uit Amsterdam en een monteur uit Everdingen.

Beide verdachten hebben bij de politie bekend en hun verontschuldigingen aangeboden. Op de zitting waren zij echter niet aanwezig. Akwasi was wel van de partij en vertelde hoeveel indruk de dreigementen op hem en zijn gezin hebben gemaakt. “Ik ben nog steeds op mijn hoede. Ik kan niet slapen als ik mijn alarminstallatie niet heb geactiveerd.”

‘Tyfushond’

De stukadoor had zijn mail een week na de demonstratie verzonden. ‘Akwasi blijf van ons land af, of je gaat zelf mee in de zak naar Spanje,’ schreef hij onder meer. ‘Ik smeek je, want geloof me, jij gaat aan de kogel, vuile tyfushond.’ En, verwijzend naar de toespraak van Akwasi over de doorwerking van het koloniale verleden: ‘Na de slavernij heeft er geen neger meer gewerkt.’

De tweede verdachte was aanmerkelijk korter van stof geweest. Op een post op Facebook over de nieuwe woning van Akwasi in Weesp, had de monteur als reactie achtergelaten: ‘Hang maar een handgranaat aan de deur.’ De rechter tilde hier zwaar aan, ook omdat in dezelfde post het adres van de artiest en foto’s van zijn woning waren geplaatst.

‘Ondoordachte actie’

Opruiing, constateerde de rechter, die ook nog verwees naar een dreigbrief met een kogel die de artiest enkele weken later thuis op de deurmat had gevonden. “Het valt niet hard te maken dat er een oorzakelijk verband bestaat, maar het kan goed zijn dat verdachte anderen met zijn opmerking op de gedachte heeft gebracht.”

Ook de monteur ontbrak op de zitting, maar hij had nog wel een mail gestuurd naar het Openbaar Ministerie om zijn verontschuldigingen aan te bieden. ‘Het was een ondoordachte actie in de lunchpauze.’ Hij gaf verder aan moeite te hebben met alle prikkels op sociale media en zich te hebben voorgenomen daar minder tijd aan te besteden.

De speech op de Dam leverde indertijd ook een aangifte op tegen Akwasi, die zijn verhaal afsloot met de belofte de eerstvolgende Zwarte Piet die hij tegenkwam, ‘hoogstpersoonlijk in het gezicht te schoppen’. Die zaak leidde niet tot vervolging. De artiest bood publiekelijk zijn excuses aan voor zijn ‘superdomme’ uitspraak.