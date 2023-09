Twee overvallers Mark Gillis krijgen vijf jaar celstraf

Franse drukkerij­me­de­wer­kers begaan doodzonde: nieuwe Asterix ruim voor verschij­ning gelekt

De cover van het veertigste Astérix-stripalbum De Witte Iris, waar veel stripliefhebbers reikhalzend naar uitkijken, is ruim anderhalve maand voor verschijning uitgelekt. Drukkerijmedewerkers in Frankrijk zouden deze doodzonde hebben begaan. Tegen hen is door uitgever Albert René aangifte gedaan bij de Franse politie.