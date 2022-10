Twee sterren voor Hazes-docu: Aftakeling wordt nergens in beeld gebracht

RecensieWekenlang werd er druk gespeculeerd over de onthullingen die zanger André Hazes zou doen over zijn verslavingen en onstuimige liefdesleven in de nieuwe Videolanddocumentaire, maar tijdens de echte dieptepunten was er geen camera bij.

,,Als ik twee maanden langer was doorgegaan, had ik in de goot gelegen.’’ Deze opmerking van André Hazes wordt vaak herhaald in de vijfdelige documentaire die woensdagavond op Videoland verscheen. Steeds in net iets andere bewoordingen, maar de strekking is hetzelfde: het ging vorig jaar zomer héél erg slecht met de zanger. In september 2021 legde hij al zijn werkzaamheden neer en zocht in Spanje hulp voor zijn drank- en cokeverslaving.

Hoe oprecht Hazes ook overkomt als hij terugblikt op de dieptepunten, als kijker voel je nergens dat die spreekwoordelijke goot écht dichtbij was. De camera is er niet bij als hij eind mei vorig jaar, na een talkshow in België, zijn chauffeur laat omrijden om cocaïne te scoren. De camera is er ook niet bij als hij zestig uur lang doorfeest, 8 gram cocaïne gebruikt, twee flessen wodka wegwerkt en bijna hoopt dat zijn hart stopt. ,,Een dood waar ik vrede mee heb.’’ Ook rondom de zes weken dat Hazes uiteindelijk in therapie gaat, werd niet gefilmd. Kortom: de escalaties staan niet op beeld, op een dronken moment achter in een bestelbus na.

Het is vooral Hazes zelf die als een oude wijze man vertelt over gebeurtenissen die amper een jaar geleden plaatsvonden. Een tijd waarin hij naar eigen zeggen nog een totaal ander mens was en zichzelf de vernieling in dronk en snoof. De vorm die hiervoor wordt gekozen is best aardig. Op de manier van de tv-serie Het mooiste meisje van de klas laat documentairemaker Cheeru Mampaey hem ‘oude’ beelden zien, waar hij veelal beschaamd op reflecteert. Zijn openhartigheid over zijn drank- en cokeverslaving is te prijzen, maar de vraag beklijft of de zanger écht is veranderd. Hazes analyseert namelijk gedurende de hele documentaire − hij werd twee jaar gevolgd − zijn eigen gedrag en belooft voortdurend beterschap. Dat maakt de documentaire wankel.

Je hoeft geen Hazesfan te zijn om de parallellen te zien tussen vader en zoon. Niet alleen in alcoholgebruik, maar ook in de gierende zenuwen voorafgaand aan de shows. Mampaey brengt de podiumangst zo goed in beeld dat je je geregeld afvraagt waarom Hazes überhaupt zijn comeback wil maken in 2023. Zoveel plezier lijkt hij er niet aan te beleven.

In het bijna vier uur durende document, waarin veel herhaling zit, wordt Hazes vooral gefilmd als artiest. Doodzenuwachtig in de coulissen, tijdens shows of bierdrinkend met collega’s in de kleedkamer. Thuis is amper gefilmd, al maakt ex-geliefde en moeder van zijn kind Monique Westenberg dat grotendeels goed met haar inbreng in de documentaire. Met terugwerkende kracht vertelt zij over haar verdriet toen Hazes haar drie maanden na zijn huwelijksaanzoek inwisselde voor influencer Sarah van Soelen. Haar pijn is invoelbaar en haar observaties zijn raak.

Van Soelen liet haar kortstondige relatie uit de documentaire knippen. Dat missen we niet zozeer. Wel is het slot weinig bevredigend. Hazes betuigt afgelopen februari, ook weer terugblikkend, spijt. Hij wil het nog één keer met Westenberg proberen. ,,Er is geen vrouw van wie ik meer hou.’’ De verzoening − die er vermoedelijk wel is geweest, het gezin ging in mei op vakantie − wordt niet in beeld gebracht. In juni zitten de twee gebroederlijk in de achtertuin van Westenberg, maar van een relatie is geen sprake. De kijker moet het doen met een regeltje in de aftiteling: ‘De twee blijven goede vrienden.’ Wat is er gebeurd?



Waarschijnlijk krijgen we dat antwoord pas als het vervolg verschijnt. In retrospectief.

