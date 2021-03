Tweede Concert van Hoop in Ahoy met nieuwe artiesten

Met het concert wil de EO samen met het Oranje Fonds door muziek en verhalen hoop bieden in een zware tijd. Het is op 10 maart een jaar geleden dat premier Rutte zijn eerste coronapersconferentie hield. ,,Wie had vorig jaar kunnen denken dat we er nu, maart 2021, nog zo middenin zouden zitten’’, zegt Bert van Leeuwen, die de avond opnieuw presenteert. ,,Maar ik ben hoopvol. Het voorjaar komt eraan, we zien dat mensen oog hebben voor elkaar en voor elkaar klaar willen staan.’’ Guus Meeuwis: ,,Wij als artiesten weten als geen ander hoe hoopvol muziek is. Muziek kan de last dragen, daar wordt het lichter van.”