Tweede film Downton Abbey is ‘zeker een optie’

Donderdag gaat de filmversie in Nederland in première. Dowton Abbey wordt gezien de voorverkoop ook op het grote doek vermoedelijk een enorme hit. Toch zijn er enkele praktische bezwaren die overwonnen moeten worden voor een eventuele tweede speelfilm op korte termijn. Actrice Penelope Wilton, die lady Isobel Crawley speelt: ,,Voor de eerste speelfilm kostte het drie jaar om de cast weer bij elkaar te krijgen. Veel acteurs, vooral de jongeren, werken tegenwoordig in Amerika. Dus dat wordt een heel geregel.”



Inhoudelijk ziet Wilton zeker opties voor nog een film. ,,Hoewel in deze filmversie veel verhaallijnen worden afgerond, zijn er nog veel mogelijkheden om verder uit te bouwen. We zitten nu in 1927 en de voortekenen voor de aanstaande Tweede Wereldoorlog kunnen in het vervolg zeker nog gebruikt worden.”



Michelle Dockery, die lady Mary speelt, zou graag zien dat haar personage wat vaker uitgaat in een mogelijk vervolg. ,,Zij is nu vooral bezig om het landgoed bij elkaar te houden met al dat personeel om haar heen. Zij is tegen deze taak opgewassen, maar twijfelt ook over de toekomst. Maar diep in haar hart beseft zij dat zij te veel van Downton Abbey houdt om het op te geven.”