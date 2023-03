Tweede Kamer is stil voor overleden RTL-verslaggever Jos Heymans: ‘Hij wist meer dan wij’

,,Vandaag staan we stil bij het overlijden van een icoon op het Binnenhof’’, sprak ze ten overstaan van onder anderen premier Mark Rutte. Iedereen in de zaal stond tijdens de speech. ,,Hij was op het Binnenhof geliefd én gevreesd.’’

Heymans was tussen 1995 en 2016 politiek verslaggever voor RTL, sindsdien schreef hij columns voor de website. Ook na zijn pensioen was Heymans nog in Den Haag te vinden, aldus Bergkamp. Het was zijn tweede thuis. ,,Hij wist meer dan menig Kamerlid, bewindspersoon of ambtenaar. Hij hield ons scherp. (...) Ik wens zijn familie, vrienden en collega’s heel veel sterkte toe met dit verlies.’’ Na de toespraak was de zaal een moment stil.

Angst was weg

De verslaggever overleed onlangs na een kort ziekbed. Hij liet zijn vrouw Marga en dochter Anne na. ‘Met het overlijden van Jos Heymans verliest de parlementaire journalistiek een man die het Binnenhof decennialang als geen ander wist te duiden’, reageerde minister-president Rutte toen.

Jos Heymans ging zeven jaar geleden met pensioen als tv-gezicht. Vijf jaar eerder werd bij hem een zeldzame vorm van kanker gevonden waarbij witte bloedlichaampjes zich ontwikkelen tot kankercellen. ,,Gemiddeld leef je daar nog tien jaar mee’’, zei hij bij zijn pensioen. Wat nu zorgde voor het korte ziekbed, is niet duidelijk.

De confrontatie met zijn sterfelijkheid hielp Heymans af van een angst die hij had voor de dag van morgen. ,,Ik dacht altijd: vandaag gaat het goed, dan zal het geluk morgen wel op zijn. Dat heb ik afgeleerd.’’

‘Hoofd was te saai’

Heymans was de afgelopen decennia een van de bekendste gezichten van RTL Nieuws, maar dat was bijna anders gelopen. Een paar maanden na zijn aantreden kreeg hij te horen dat hij niet meer in beeld mocht. ,,Mijn hoofd was te saai en mijn stem niet geschikt voor tv’’, zei hij daarover. Uiteindelijk was zijn vermogen om het nieuws duidelijk uit te leggen belangrijker.

RTL Nieuws-collega Frits Wester noemde Heymans zijn ‘maatje’. ‘Wat hebben we samen vanaf 1995 veel beleefd. Mooie herinneringen die blijven’, twitterde hij na zijn overlijden. Collega’s Erik Mouthaan en Fons Lambie roemden de manier waarop Heymans bereid was nieuw talent te helpen. ‘Altijd deelde hij zijn ervaring: om je wegwijs te maken in Brussel of hoe Irish coffee hoort te zijn. We gaan ‘m missen’, twitterde Lambie.

