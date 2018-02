Tweede seizoen Hazes-soap op komst

André en Monique vieren momenteel vakantie in Las Vegas zonder hun zoontje André jr. Bij een videootje dat Monique deelt van het sprookjesachtige uitzicht maakt ze haar volgers in eerste instantie nieuwsgierig door een spannende tekst te delen. ,,Dit filmpje is van gisteravond. Wat een heerlijk uitzicht tijdens het romantische eten met m’n liefde. Vandaag hebben we zulke gave dingen gedaan waar we helaas nog niks over kunnen posten."



Vervolgens legt ze uit: ,,Want... de cameraman voor onze serie is een dag overgekomen en de te gekke beelden van vandaag zijn te zien in Ik haal alles uit het leven dat vanaf april weer te zien zal zijn."



In de serie wordt de zoon van wijlen André Hazes gevolgd in zijn dagelijkse leven; van thuis tot familiefeestjes tot uitverkochte shows in Ahoy.