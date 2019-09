Tweede seizoen Meisje van plezier in oktober op Videoland

Fans van de hitserie hebben ruim twee jaar moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. Over iets meer dan een maand verschijnt een gloednieuw seizoen van Meisje van plezier op Videoland. Het eerste seizoen werd op RTL4 uitgezonden en was direct een succes.



Angela Schijf kruipt in Meisje van plezier in de rol van Nadine van der Does. Een moeder van twee kinderen, die er alleen voor komt te staan als haar man haar inruilt voor haar halfzus. Om de eindjes aan elkaar te knopen gaat ze aan de slag als kamermeisje, maar tegelijkertijd is er de lokroep van een escortbureau.



In het tweede seizoen zal jeugdvriendin Meryem, gespeeld door Birgit Schuurman, wraak nemen op Nadine. Die besloot namelijk haar eigen escortbureau op te richten toen het niet zo goed ging met Meryems zaak. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar en het getouwtrek om personeel en klanten bereikt een hoogtepunt. Ook Holly Mae Brood zal prominent te zien zijn in het tweede deel van de serie.



De serie was in de zomer van 2017 een welkome hit voor RTL4, dat de kijkcijfers dat jaar flink zag kelderen. Meisje van plezier was op de zondagavond echter steevast goed voor ruim een miljoen kijkers. In december 2017 werd bekend dat er een tweede seizoen in aantocht zou zijn.