Tweede seizoen Tiger King op komst, maar Carole Baskin doet moeilijk over geld

Tijdens het begin van de coronacrisis smulden meer dan 64 miljoen huishoudens van Tiger King: Murder, Mayhem and Madness , een documentairereeks die de vete tussen de excentrieke Joe Exotic en z'n minstens even bijzondere rivale Carole Baskin uitgebreid in beeld bracht. Joe zit ondertussen een celstraf uit van 22 jaar voor onder meer het beramen van de moord op Carole, maar dat houdt hem niet tegen om ‘ja’ te zeggen tegen het voorstel van Netflix om een tweede reeks van Tiger King’ te maken. De streamingdienst kocht namelijk de rechten op nieuwe afleveringen.

En Joe is niet de enige Tiger King-ster die opnieuw z'n opwachting zal maken. Ook z'n echtgenoot, Dillon Passage, en Jeff Lowe, die momenteel Joe’s zoo in handen heeft, zouden in dat tweede seizoen te zien zijn. Of ook Carole Baskin terugkeert, blijft echter nog een vraagteken. ,,Ze vraagt om een bedrag van zeven cijfers", vertelt een bron aan The Sun. ,,Dat ligt rond de 1 miljoen pond (1.103.368 euro). Ze wil dat geld in haar reservaat pompen, het Big Cat Rescue in Florida. Door deel te nemen aan Tiger King maakte ze haar privé-leven openbaar", klinkt het verder. ,,Ze wil er zeker van zijn dat het de moeite waard was."