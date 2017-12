Tweede seizoen voor hitserie Meisje van plezier

,,Het is in een korte tijd een van mijn lievelingsrollen geworden'', vervolgde de actrice in RTL Boulevard. In de serie speelt Schijf de rol van Nadine van der Does, die er alleen voor komt te staan als haar echtgenoot haar inruilt voor haar halfzus. Om haar twee kinderen te onderhouden, gaat ze werken als high class escort.



De actrice sprak eerder van een ‘gedroomde hoofdrol’. ,,Er komen heel weinig van dit soort sterke vrouwenrollen voorbij'', aldus Angela. ,,Nadine ontwikkelt zich stapje voor stapje van huisvrouw tot high class escort, dat zijn nogal uitersten. Ze is een zorgzame moeder met een ondeugende kant, dat kan en mag naast elkaar bestaan.’’



De serie was na de zomer een welkome hit voor RTL4, dat zijn kijkcijfers het afgelopen jaar flink zag kelderen. Meisje van plezier was op de zondagavond echter steevast goed voor ruim een miljoen kijkers. Het is niet duidelijk wanneer het nieuwe seizoen van de serie te zien is. Mogelijk gaat het programma in première op Videoland, het on demand-platform van RTL.