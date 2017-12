Twijfelkont Gordon durft niet te kiezen tussen charmeur Manuel en stille Rogier

De presentator, zo werd vanavond duidelijk aan het einde van de voorlaatste aflevering van Gordon gaat trouwen , wordt overmand door grote twijfels. ,,Ik word verscheurd en heb toch meer tijd nodig.'' En: ,,Ik kan je nog niet loslaten en nadenken.'' Flink balen vinden tv-kijkers die al weken massaal speculeren over de afloop van het RTL4-programma. Een meerderheid van het publiek hoopt dat 49-jarige Blaricummer voor de in Oegstgeest wonende Rogier (vader van een dochtertje) kiest. Manuel is minder populair. Hij wordt getypeerd als een weliswaar vriendelijke en sexy man, maar ongeschikt geacht om stabiliteit te brengen in het turbulente showbizzleven van de grillige Gordon. Verder zou de afstand tussen Nederland en Italië te groot zijn om een huwelijk op de rails te houden. In de uitzending liet Manuel er geen misverstand over bestaan. Hij is volgens eigen zeggen smoorverliefd op Gordon en vindt hem om meerdere redenen de ideale huwelijkspartner. ,,Hij is net zo ondeugend als ik. En ik denk dat seks met Gordon geweldig zal zijn, omdat hij een slim en ondernemend type is...'' Gordon reageerde niet echt op die pikante opmerking. Hooguit met opgetrokken wenkbrauwen. Wel benadrukte hij dat zijn aanstaande man het leven moet willen vieren. ,,Ik ben niet iemand die rustig achter de geraniums gaat zitten. Ik wil het leven vieren, leuke dingen doen, ondernemen en reizen.''

Bescheiden

De wat stillere Rogier kreeg tijdens een romantisch bedoeld onderonsje op een berg in Zuid-Afrika van Gordon te horen dat hij de laatste tijd zo stil is. Gordon: ,,Hij lijkt me opeens wat timide. Dat vind ik best zorgwekkend. Misschien is hij onder de indruk van, of geïntimideerd door alles.'' Rogier trakteerde zijn 'aanstaande' vervolgens op een diepzinnige tekst: feitelijk een creatief samenraapsel van liedtitels en -teksten van Gordon. Gordon bleek onder de indruk. ,,Wat lief.'' Volgens Rogier, zo liet hij los, klopt het dat hij soms wat op de achtergrond is. ,,Dat is alleen het geval als Manuel in de buurt is. Het gaat beter als ik alleen met Gordon ben. Dan voel ik me prettiger.'' Goor, over Rogier: ,,Die bescheidenheid siert hem.''