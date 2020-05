Twilight-duo was eindelijk af van vampieren-imago, maar nu komt er een nieuw boek

,,Zeg het... zeg het luidop. Wat ben ik?”, aldus Robert Pattinson in zijn doorbraakfilm Twilight. De rest van de wereld geeft na tien jaar nog steeds hetzelfde antwoord: ,,Een vampier!” Vraag het maar eens aan Elijah Wood (aka Frodo uit ‘Lord Of The Rings’) en Daniël Radcliffe (Harry Potter): losbreken van je imago als één bepaald popcultuur-personage is niet makkelijk. Die laatste twee zijn er nooit aan ontkomen en verdwenen na hun hoogtepunt van het scherm. Robert Pattinson (33) en Kristen Stewart (29) pakten het echter anders aan, en waren duidelijk niet van plan om voor eeuwig Edward en Bella te blijven.

Hekel aan Edward

,,Eerlijk? Ik had een pesthekel aan mijn rol als Edward”, aldus Pattinson. De kans is dus héél klein dat hij ooit zal toezeggen op een verfilming van Midnight Sun. ,,Ik had verwacht dat Twilight slechts een klein Indie-filmpje zou worden waar niemand ooit naar keek. Nooit had ik gedroomd dat het de massafranchise zou worden die het geweest is. Ja, het heeft ons op de kaart gezet, maar het heeft ons ook gebrandmerkt als vampieren voor het leven.”

Dat hun relatie destijds niet alleen op maar ook naast het scherm plaatsvond, maakte het volgens experts nog erger. ,,Hun imago werd volledig eengemaakt met het Twilight-gegeven. Vijf films lang waren ze het absolute it-koppel. Zo werden fictie en realiteit nog moeilijker van elkaar te onderscheiden.”

Volledig scherm Robert en Kristen als Bella en Edward in ‘Twilight’. © ap

Meer dan tien jaar later zijn beide acteurs echter weer opgedoken tussen de groten der Hollywood. Ze hebben ook allebei een blockbuster op hun naam staan: Kristen was vlak voor de lockdown nog in de bioscoop te zien als geheim agent in Charlie’s Angels, Robert is begonnen aan de opnames voor The Batman. Daarin zal hij te zien zijn naast Colin Farrell en Zoë Kravits. Geen kleintjes, dus. Alleen is het nu even wachten voor die opnieuw mogen doorgaan.

Kleine producties

Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het heeft lang geduurd, maar ze hebben het imago van Twilight van zich afgeschud. Ze bleven een tijd weg uit de mainstream media. Zowel Robert als Kristen koos voor kleine, minder opvallende producties waarin ze hun andere talenten in de kijker konden zetten. Je zag hen haast nooit op de rode loper, behalve als het ging over events voor goede doelen of over modellenwerk. Robert verkende zijn ruigere kant, terwijl Kristen zich ontpopte tot mysterieuze schoonheid die een haast verveelde indruk neerzet tijdens haar werk. Een kwaliteit die haar populair maakte als actrice bij de makers. Het hielp dat ze geen van beide ‘klassieke’ acteurs waren vanaf het prille begin. Ze hadden ruwe kantjes, ze waren nooit afgeborsteld. En hun relatiebreuk heeft er ook aan geholpen. Zo konden ze hun eigen weg gaan en werden ze minder gezien als een eenheid.

Volledig scherm Willem Dafoe en Robert Pattinson in ‘The Lighthouse’. © AP

Pattinson was onder andere te zien in The Lost City of Z (2016), Damsel (2018) en de zwart/wit-productie The Lighthouse (2019), stuk voor stuk respectabel werk, maar moeilijk verteerbaar voor het grote publiek. Toen hij vorig jaar opdook als Franse prins in de Netflix-film The King’ verraste hij vriend en vijand met zijn acteerprestatie. Hij was duidelijk van ver gekomen sinds zijn dagen als Edward.

Volledig scherm Robert Pattinson in de Netflix-film The King. © AP

Kristen hield het bij integere dramaproducties, zoals Clouds of Sils Maria (2014), Certain Women (2016) en Personal Shopper (2016). Tegen het advies van haar managers in kwam ze uit de kast als biseksueel. ,,Ik wilde gewoon mezelf kunnen zijn”, zei ze daarover. ,,Ze maakten me wijs dat ik nooit nog werk zou vinden als ik openlijk uitkwam voor mijn seksualiteit, maar ja, misschien wil ik dat soort werk dan ook niet meer.” Het deed haar filmcarrière echter alleen maar goed.

Blockbusters

Robert en Kristen hadden hun pijlen niet meteen té hoog gericht, maar kozen wel voor jobs die hen op de kaart zouden zetten als ‘serieuze’ acteurs. Zelfs al had het kijkpubliek die boodschap nog niet meteen door, het zou wel voor een handig opstapje zorgen in de filmwereld. Want regisseurs en casting directors kijken natuurlijk wél naar dat soort werk. Nu ze hun naam hadden witgewassen achter de schermen van Hollywood, vonden ze het beiden blijkbaar tijd worden om terug naar de grote rode loper-events te gaan. Toevallig begonnen de twee in hetzelfde jaar weer aan blockbusters.

Volledig scherm Ella Balinska, Kristen Stewart en Naomi Scott in Charlie's Angels. © Sony Pictures

Charlie’s Angels ontving misschien niet de beste kritieken, maar ook niet de slechtste. De meeste aandacht ging naar de terugkeer van Stewart, die zich van een geheel nieuwe kant liet zien. Dat ze meteen lachend in beeld verschijn, doet wat voor haar imago. Lange tijd wisten we zelfs niet dat ze kon lachen, schrijven critici. En dat niet alleen. Ze draagt glitterende jurken en heeft blond haar. En ze danst.



Voor haar terugkeer naar grote producties koos ze voor een rol die niet vérder van de timide Bella uit Twilight af kon liggen. Ook de mysterieuze ondertoon van haar laatste projecten is nergens terug te vinden in deze bloedstollende actiefilm, waarin ze mannen knock out slaat en luidkeels kakelend op de dansvloer staat met een stoere, korte coupe. Dit is Kristen 2.0. In Underwater, haar nieuwste project, zal ze die stoerdere noot blijven aanhouden.”

Volledig scherm Kristen Stewart in Underwater, Bella uit Twilight is niet meer te herkennen. © AP

Controverse

Of de twee acteurs definitief bij de elite van Hollywood horen, is nog niet gezegd. De hoofdrol in The Batman zorgde bijvoorbeeld voor heel wat controverse vanwege Pattinson geschiedenis als glitterende vampier in Twilight. Het wordt erop of eronder voor Pattinson, klinkt het bij filmkenners. Ofwel slaat hij de spijker op de kop en breekt hij voorgoed met zijn verleden als Edward, of het wordt zijn grootste flop tot nu toe.

Kristen heeft er alvast vertrouwen in. ,,Ik ben zo blij voor hem”, liet ze optekenen. ,,Ik hoorde het en ik dacht meteen ‘oh man’, wat geweldig!” Volgens de actrice heeft Pattinson namelijk ‘de perfecte jukbeenderen’ om de rol van Batman op zich te nemen. Ze zou het zelfs zien zitten om zélf een rolletje in de film te spelen, zodat ze herenigd kan worden met haar voormalige co-ster. ,,Ik zou het zeker niet afwijzen.” Maar dat was nog voor bekend werd dat er een nieuw Twilight-boek op komst is.



Volledig scherm Volgens Kristen Stewart is er niemand méér geknipt voor de rol van superheld Batman dan haar vroegere ‘Twilight’-collega Robert Pattinson. © EPA