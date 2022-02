Twintig jaar cel voor acteur die Netflix-contracten vervalste

De 35-jarige moet daarnaast de 230 miljoen dollar (ruim 200 miljoen euro) die hij bij meer dan 250 slachtoffers loskreeg terugbetalen, meldt de L.A. Times. Horwitz, die in enkele horrorfilms te zien was, liet investeerders geloven dat hij met Netflix en HBO contracten had gesloten voor de distributie van zijn films. Het geld dat zij in de projecten investeerden, gebruikte hij om een luxeleven te leiden. In oktober bekende hij de fraude. Volgens rechtbankpapieren in de handen van de L.A. Times vertelde hij daarbij dat hij het geld had uitgegeven aan onder meer privévliegtuigen, luxeauto’s en een megavilla in Los Angeles.