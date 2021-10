Twintig jaar geleden luisterde iedereen naar ‘Moi...Lolita’, hoe is het nu met zangeres Alizée?

Ruim twintig jaar geleden dook de toen 16-jarige Franse zangeres Alizée uit het niets op met het lied Moi... Lolita. Het nummer betekende direct haar grote doorbraak: zowel in Europa als in delen van Oost-Azië was Moi... Lolita een daverend succes. Er gingen ruim 2 miljoen exemplaren van over de Europese toonbanken, waarvan 1,2 miljoen alleen al in Frankrijk. Ook in Nederland ging de hit als een speer: met ruim 40.000 verkochte exemplaren, bereikte het nummer zelfs de gouden status.



Het lied bleek niet alleen een succes te zijn, ook Alizée zelf viel wereldwijd in de smaak bij luisteraars. Dat had onder meer te maken met de wulpse dansjes in haar videoclip én haar looks. Het filmpje is inmiddels meer dan 37 miljoen keer bekeken op YouTube en de Franse editie van het blad For Him Magazine zette haar in 2010 zelfs op de tweede plek van allermooiste vrouwen.



Na Moi... Lolita werd het even stil rondom de zangeres. Ze maakte in 2007 een comeback met de single Mademoiselle Juliette en het album Psychédélices, maar die lanceringen leidden niet meer tot een hit zoals Moi... Lolita.