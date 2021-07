Twintigdelig familiedrama Swanenburg: als het maar in de familie blijft

Is het een vorm van leedvermaak? Hoe meer ellende en tegenslag er in dramaseries over fortuinlijke families voorkomen, hoe gretiger het Nederlandse televisiepubliek dit lief en leed wekenlang fanatiek volgt. Het is een beproefde formule, die om de haverklap opduikt in het aanbod van Nederlandse televisiereeksen die mikken op hoge kijkcijfers. Klassiekers in dit genre zijn onder meer De Fabriek (1981), Diamant (1993), Oud Geld (1998), Westenwind (1999-2003) en Bloedverwanten (2010).