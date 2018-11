Tygo Gernandt scoort met EO-drugsshow

Voor de EO probeert Tygo uit te zoeken hoe het kan dat Brabantse jongeren massaal GHB gebruiken. ,,Ik ben vooral dankbaar dat ik zo'n programma mag maken en kan laten zien hoe erg het GHB-probleem in Nederland is”, zei Tygo tegen deze krant over Tygo in de GHB, dat door de EO wordt omschreven als plattelandsdrama. ,,Je ziet de pijn in deze jongeren.”