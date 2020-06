Tygo in de psychiatrie komt met eenmalige aflevering

In de uitzending gaat hij terug naar de mensen die hij sprak voor de serie en praat hij met staatssecretaris Blokhuis over wat er nu eigenlijk veranderd is.



Eerder verdiepte Tygo zich met zijn programma Tygo in de GHB in de wereld van drugsgebruik. In het eerste seizoen van Tygo in de psychiatrie sprak de 46-jarige presentator met mensen over hun labels.



De nieuwe aflevering van Tygo in de psychiatrie is op donderdag 9 juli om 20.55 uur te zien op NPO 3.