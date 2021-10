Typetjes Draadstaal onthullen meest opmerkelijke tv-fragmenten tijdens Gouden Televizier-Ring Gala

Maxime Meiland liet oog vallen op dure jaren 30-villa: ‘Maar de keuken is trash’

8 oktober Maxime Meiland (25) en haar vriend Leroy waren bijna in een peperdure jaren 30-villa in Noordwijk beland, voordat ze een modern herenhuis aankochten in hetzelfde dorp. Dat was gisteren te zien in een nieuwe aflevering van Chateau Meiland.