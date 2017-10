Uit ambt gezette Bram Moszkowicz gaat lesgeven aan collega's

Wellicht een rare keuze, want waarom zou een advocatenschool een geschorste strafpleiter als voorbeeld in willen zetten? Volgens het FD heeft de school behoefte aan vaardigheden op het gebied van pleiten bij de juridische doelgroep.



,,De Heer Moszkowicz staat bekend om zijn vaardigheden op dit gebied. We hebben een aantal klanten het concept voorgelegd en daar positieve reacties op gekregen'', aldus een woordvoerder van de school.

Geschorst

Het Hof van Discipline bepaalde in 2013 dat Moszkowicz zijn beroep nooit meer mag uitoefenen, omdat cliënten klachten hadden ingediend over niet nagekomen toezeggingen, het aannemen van contante betalingen en onvoldoende rechtsbijstand. De tuchtrechter vond dat Moszkowicz de regels te vaak overtrad. Hij werd levenslang geroyeerd, omdat hij het aanzien van de advocatuur heeft aangetast.

Moszkowicz zei daar dit jaar over: ,,Feit is dat ik ben geschrapt. Feit is ook dat ik me daarbij heb neergelegd. Feit is ook dat mensen, net zoals in het maatschappelijk leven, ook binnen de advocatuur weer een tweede kans krijgen.”